Фон дер Ляєн 9 травня вирушила до Будапешта
Ерік Мамер, речник президентки Єврокомісії, повідомив, що Урсула фон дер Ляєн 9 травня вирушила до Будапешта. Там вона проведе зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном.
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Речник Урсули фон дер Ляєн повідомив у соціальних мережах, що президентка Єврокомісії обговорить з Орбаном питання, які пов'язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів.
Президентка Урсула фон дер Ляєн сьогодні після обіду прямує до Угорщини для зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обговорять питання, пов'язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів,
– йдеться у повідомленні Мамера.
Угорщина блокує санкції проти Росії
- Європейська комісія ще 4-го травня підготувала проєкт 6-го пакета санкцій проти Росії за військову агресію проти України. Щоб санкції набули чинності, їх повинні підтримати країни Європейського Союзу.
- У новому пакеті санкцій Єврокомісія пропонує запровадити ембарго на російську нафту. Також під санкції може потрапити і російський "Сбербанк", який хочуть відключить від системи SWIFT.
- Окрім того, санкції запровадять проти військових керівників, які причетні до звірств на Київщині, та заборонять роботу пропагандистів.
- 5-го травня представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що країни Євросоюзу майже дійшли згоди щодо 6-го пакета санкцій, спрямованих проти Росії.
- Та санкції проти Росії розкритикував друг Володимира Путіна – президент Угорщини Віктор Орбан. Угорський назвав новий пакет санкцій проти Росії "історичною помилкою".
- На його думку, ні Угорщина, ні ЄС не готові до відмови від російських газу, нафти та вугілля.
- 8 травня відбулася зустріч послів Європейського Союзу. На жаль, вона закінчилася безрезультатно: Угорщина продовжила блокувати пакет санкцій, не погоджуючись з ембарго на нафту.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Будапешт не підтримає ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії. Він заявив, що обмеження створять проблеми для самої Угорщини.
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