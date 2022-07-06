Угорщина побоюється російських обстрілів

Причину відмови від постачання зброї в інтерв'ю пояснив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. За його словами, Будапешт не хоче наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

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150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців,

– наголосив Сіярто.

Він додав, що саме тому кордон України з Угорщиною зараз нібито є найбезпечнішим.

"Тому Міжнародний Червоний хрест веде свою логістику з Угорщини", – підкреслив глава МЗС.

Наша мета – не бути залученими до війни, – Сіярто

Міністр заявив, що його країна зіткнулася з найбільшим в історії гуманітарним навантаженням, прийнявши 630 тисяч біженців з України. Водночас Сіярто не очікує на те, що "хтось буде дякувати угорцям" за роботу та освіту для українців.

Чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми схвалили одне рішення (відмову у постачанні зброї – 24 канал),

– Сіярто.

Він наголосив, що головна мета Угорщини – "не бути залученими до цієї війни будь-яким чином".

Додамо, що Угорщина вже відзначилася своєю проросійською позицією під час повномасштабної війни в Україні. Країна тривалий час блокувала запровадження нафтового ембарго проти Росії. Через це президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн навіть довелося летіти в Будапешт, щоб поговорити з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Врешті ембарго таки ввели.

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