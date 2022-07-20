Вчора українців ошелешила новина про те, що Угорщина змінила свою позицію щодо транзиту зброї в Україну й вирішила не перешкоджати постачанням озброєння. Проте тепер угорська сторона чи то "перевзулася", чи то скандально виправдалася, заявивши, що не мала нічого такого на увазі.

До теми США на тижні планують затвердити 700-мільйонний пакет допомоги Україні: там будуть нові HIMARS

Угорщина не дозволить постачати зброю через свій кордон

Побачивши новину про те, що Угорщина вирішила дозволити транзит зброї в Україну, місцеві журналісти одразу звернулися в МЗС. Прессекретар Міністерства закордонних справ Мате Пазолей відповів не одразу, проте згодом таки заявив, що Угорщина не змінила своєї позиції щодо постачання зброї.

Позиція Угорщини щодо постачання зброї з самого початку була чіткою: ми не посилатимемо солдатів або зброї в Україну, і ми не дозволимо постачанням зброї перетинати угорсько-український кордон,

– сказав Мате Пазолей.

Він наголосив, що "ця позиція залишається незмінною, тому будь-які новини, що стверджують протилежне, не відповідають дійсності".

"Наша пісня гарна й нова – починаймо її знову": Угорщина пояснила перешкоджання транзиту зброї скандальною заявою

Речник МЗС Угорщини пояснив, що влада країни не хоче дозволяти транзит зброї через угорсько-український кордон, бо нібито це "загрожує безпеці території Закарпаття та поставить під загрозу безпеку угорського народу".

Логіка угорської влади не дуже зрозуміла. З цього повідомлення виходить, що мешканці Закарпаття більш захищені від російської агресії, коли Міноборони України отримує зброю з перешкодами та затримками.

Зауважимо, що це вже не вперше угорська сторона так пояснює заборону на транзит зброї в Україну через свій кордон.

На початку липня угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що у випадку постачання зброї через угорсько-український кордон ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Оскільки на Заході України проживає близько 150 тисяч угорців, влада Угорщини дуже переживає за їхню безпеку і не хоче, щоб ці регіони обстрілювались.

До теми – позиція Угорщини щодо зброї не змінилася: дивіться відео