Про це заявив заступник голови МЗС Угорщини Леванте Мадяр під час візиту до Львова та зустрічі з міським головою Андрієм Садовим. Дипломат заявив, що Будапешт готовий пропускати через свою територію усю допомогу, яку партнери дають Україні, у тому числі й військову.

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Угорщина не буде постачати свою зброю

Мадяр наголосив, що в Угорщини залишається принципова позиція щодо надання своєї зброї Україні. Дипломат заявив, що Будапешт цього робити не буде. Водночас так само угорська сторона обіцяє не перешкоджати транзиту озброєння з третіх країн до України. Дипломат відзначив, що й Угорщині доводилося тричі воювати з росією й ці війни були кривавими.

Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі. При цьому, сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією,

– заявив Мадяр.

Під час візиту до Львова, угорська делегація на чолі з заступником голови МЗС також заявила про готовність допомагати Україні і в інших сферах. Наприклад, Угорщина готова приймати українських дітей у своїх санаторіях та таборах й лікувати поранених військових та цивільних. Також делегація Будапешту заявила про готовність надати 1 000 стипендій для українців, які навчаються в угорських вишах.

Напередодні Будапешт говорив протилежне

На початку липня голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю заявив, що Угорщина проти транзиту зброї через свою територію через те, що це нібито може призвести до обстрілів росіянами Закарпаття, де проживає близько 150 тисяч угорців.

Також дипломат заявив, що Будапешт хоче уникнути залучення до війни будь-яким чином, тому не постачає Україні зброю і не дозволяє транзит з інших країн.

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