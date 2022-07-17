Про це 24 каналу розповів український політолог Тарас Семенюк. Він також зазначив, що варто звернути увагу на те, що до Закарпаття ракети не прилітають і слава Богу, що не скажеш про інші регіони України.

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Тож, на мою думку, є певна домовленість між путіном та Орбаном,

– каже Тарас Семенюк.

Саме Орбан є одним із тих західних лідерів, який навідувався до кремля перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого.

За його словами, цілком очевидно, що вони обговорювали, як Орбан реалізовуватиме свою експансію на Закарпатті. Тому, ці заяви не з'являються просто так, вони з'являються і звучать доволі різко, каже політолог.

"Тому нам важливо так само зберігати військовий контингент і на Закарпатті, для того щоб можна було адекватно відповісти у разі загроз", – додає Тарас Семенюк.

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Навряд це вилиється у масштабний конфлікт, адже всім вже зрозуміло, що росія стратегічно вже програла цю війну, додає фахівець.

Залишилось лише дочекатись того моменту, коли українські захисники звільнять усі тимчасово окуповані території.

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