Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Тарас Семенюк. Он также отметил, что следует обратить внимание на то, что в Закарпатье ракеты не прилетают и слава Богу, что не скажешь о других регионах Украины.

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Поэтому, по моему мнению, есть определенная договоренность между путином и Орбаном,

– говорит Тарас Семенюк.

Именно Орбан является одним из западных лидеров, который наведывался в кремль перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля.

По его словам, совершенно очевидно, что они обсуждали, как Орбан будет реализовывать свою экспансию в Закарпатье. Поэтому эти заявления не появляются просто так, они появляются и звучат довольно резко, говорит политолог.

"Поэтому нам важно также сохранять военный контингент и на Закарпатье, для того чтобы можно было адекватно ответить в случае угроз", – добавляет Тарас Семенюк.

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Вряд ли это выльется в масштабный конфликт, ведь всем понятно, что россия стратегически уже проиграла эту войну, добавляет специалист.

Осталось лишь дождаться того момента, когда украинские защитники освободят все временно оккупированные территории.

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