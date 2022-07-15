Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Он отметил, что любая страна, по соседству с которой идет война, имеет свои подготовленные сценарии – в частности, по охране границы.

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Венгерское правительство не хочет "сползти" до войны

Сиярто заверил, что официальный Будапешт делает все для того, чтобы "не сползти" к участию в боевых действиях. Вероятность привлечения венгров к войне – минимальная. Глава МИД подчеркнул, что в интересах его страны скорейшее завершение войны. Однако, добавил Сиярто, он считает, что война быстро не закончится.

Ведь в противном случае власти Венгрии вынуждены думать, какие меры предпринимать ради спасения 150 тысяч венгров, живущих на Закарпатье.

Если фронт приблизится к западной части Украины, это будет представлять гораздо большую угрозу нашей безопасности, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор,

– сказал Сиярто.

По мнению министра санкционных решений, "уже было достаточно". Мол, теперь Запад должен направить усилия для прекращения огня, а затем и для установления мира. Будапешт готов предоставить площадку для переговоров, а также принимать украинских беженцев.

Сиярто уверяет, что противоречий с Зеленским нет

Сиярто заверил, что противоречий с президентом Зеленским у венгерского руководства нет. Зеленский представляет интересы Украины, правительство Венгрии – своей страны.

А в чем украинский интерес? Привлечь к этому конфликту как можно больше стран, хотя бы через поставки оружия,

– сказал Сиярто.

Глава МИД противопоставляет этому интересы Будапешта – остаться вне конфликта и не попасть в военную ситуацию.

Обратите внимание! При этом Сиярто уверяет, что всю напряженность, которая была раньше в отношениях с Украиной, Венгрия оставила в прошлом.

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Позиция Венгрии по поводу войны россии в Украине: последние новости

Официальная позиция Венгрии – не предоставлять оружие Украине. Мол, это для того, чтобы россияне не обстреливали Закарпатье.

По мнению немецкого политолога Андреаса Умланда, это лишь отговорки. На самом деле, Виктор Орбан делает это ради энергоносителей и определенных инвестиций.

Именно Венгрия является противником ужесточения санкций ЕС против России. В предыдущие 6 пакетов санкций Будапешт ставил свои условия к карательным ограничениям Брюсселя.

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