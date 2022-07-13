Фейковые письма о материальной помощи принудительно мобилизованным в ВСУ
Так, на электронные адреса закарпатских СМИ неизвестные разослали провокационные письма от имени представителей венгерского нацменьшинства. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказали об их содержании и для чего это было сделано.
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В них говорилось, в частности, о том, что "правительство Венгрии решило оказывать материальную помощь принудительно мобилизованным в украинскую армию закарпатским венграм".
Указывается, что ключевыми элементами этого сообщения стали этническая принадлежность и "принудительная мобилизация".
Однако впоследствии Общество венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) опровергло это заявление и подчеркнуло, что не распространяло информацию о предоставлении матпомощи отдельным категориям мобилизованных граждан. Как подчеркнули в ведомстве, провокативная информация была разослана по электронной почте, похожей на их официальную, но зарегистрированную на другом доменном имени.
Предупреждаем! Подобные провокации являются инфотеррором и направлены на ухудшение отношений между Украиной и Венгрией для снижения оборонного потенциала нашей страны,
– отметили в ЦПД.