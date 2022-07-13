Так, на електронні адреси закарпатських ЗМІ невідомі особи розіслали провокативні листи від імені представників угорської нацмешини. В Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли про їхній вміст та для чого це було зроблено.

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В них йшлося, зокрема, про те, що "уряд Угорщини вирішив надавати матеріальну допомогу примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям".

Зазначається, що ключовими елементами цього повідомлення стали етнічна приналежність та "примусова мобілізація".

Проте згодом Товариство угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) спростувало цю заяву й наголосило, що не поширювало інформації про надання матдопомоги окремим категоріям мобілізованих громадян. Як підкреслили у відомстві, провокативна інформація була розіслана з електронної пошти, схожої на їх офіційну, але зареєстрованої на іншому доменному імені.

Попереджаємо! Подібні провокації є інфотерором та спрямовані на погіршення відносин між Україною та Угорщиною для зниження оборонного потенціалу нашої країни,

– наголосили у ЦПД.

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