Соответствующее решение приняло правительство Венгрии по итогам совещания министров. Об этом сказал глава канцелярии премьера Гергели Гуляса во время брифинга, передает 24 канал.

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По словам Гуляса, стало ясно, что для отопительного сезона в Европе не хватит природного газа, поэтому правительство приняло план из семи пунктов, который вступит в силу с августа. По его словам, венгерские газовые хранилища заполнены на 44%, чего хватит на четверть года.

Цель чрезвычайной ситуации, по его словам, – "подготовка к энергетическому кризису, укрепление энергетической безопасности и защита от уменьшения коммунальных услуг на фоне дальнейшего роста цен на энергоносители".

Глава администрации венгерского премьера не исключил, что правительство готовится к возможным аварийным отключениям. Это может произойти, когда газ полностью закончится, но пока об этом говорить не стоит, считает Гуляс.

На какие шаги пойдет Венгрия

Страна увеличит внутреннюю добычу газа с 1,5 до 2 миллиардов кубометров. В настоящее время газовые хранилища Венгрии заполнены на 44%, что позволит обеспечить газом всю страну примерно на четверть года.

К концу года Венгрия также значительно увеличит внутреннее производство бурых углей и запрещает экспорт энергоносителей и дров. Правительство будет и дальше сдерживать цены на газ для домохозяйств.

Кроме того, министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто поручили договориться о дополнительных поставках газа. Напомним, что ранее в Венгрии ввели ограничения на продажу бензина на АЗС, чтобы защитить граждан от инфляции.