Все для того, чтобы "не дразнить путина". Об этом 24 каналу сказал немецкий политолог Андреас Умланд.

Внимание В Венгрии проходит игра, – аналитик объяснил неоднозначную позицию Орбана относительно войны в Украине

А потом, по его словам, получить какие-нибудь бенефиты в доставке энергоносителей или дополнительные инвестиции.

Поэтому аргументы о "защите жителей Закарпатья" звучат не очень убедительно,

– считает Умланд.

Позиция Венгрии относительно войны россии против Украины

Венгрия уже ознаменовалась своей пророссийской позицией во время полномасштабной войны в Украине. Страна долго блокировала введение нефтяного эмбарго против россии.

Поэтому президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен даже пришлось лететь в Будапешт, чтобы поговорить с венгерским премьером Виктором Орбаном. В конце концов эмбарго ввели.

Сейчас же венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто объяснил причину отказа от поставки оружия тем, что Будапешт "не хочет подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье".

Венгерское общество в разных городах нашей страны возмущено такими заявлениями.

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