Венгрия, как обычно, торгуется. Такое мнение по поводу санкционной позиции государства озвучил бизнес-омбудсмен Украины и бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.
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Он рассказал, что мы уже видели, как вела себя Венгрия во время предыдущих шести пакетов санкций. Она торговалась, а тогда понимала, что одна и при этом далеко не самая большая из 27 стран.
Однако Венгрия не против вступления Украины в ЕС
Роман Ващук отметил, что перед Украиной работал послом в Сербии. Согласно его наблюдениям, у венгров есть желание, чтобы все страны, где есть их меньшинства, были в Евросоюзе.
"Тогда это практически снимает вопросы границ для общения между венгерскими меньшинствами и, можно так сказать, материком", – рассказал Роман Ващук.
По его словам, возможно, есть еще какие-то причины, но это та, которую он знает по собственному опыту. "Они всегда поддерживали Сербию, при всех ее несовершенствах как кандидата в Евросоюз", - добавил Роман Ващук.
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