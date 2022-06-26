Россияне стремятся посеять панику и уныние, – Кличко

Виталий Кличко отметил, что циничные кафиры наносят удары не только по военным объектам, но уничтожают жилые дома и детские сады.

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Враг сатанеет и хочет нас запугать, посеять панику и уныние,

– сказал он и добавил, что не время терять бдительность.

Киевский мэр просит местных жителей соблюдать элементарные правила, которые могут сохранить жизнь. В частности, спускаться в укрытие, когда раздается сигнал тревоги.

Кроме того, Кличко призвал не публиковать фото и видео сразу после вражеских ударов, поскольку это ставит под угрозу жизнь спасателей.

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