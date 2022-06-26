В результате удара разрушений получили жилые дома и детсад, также известно о раненых гражданских от рук оккупантах. На циничную атаку россиян отреагировал ряд политиков и дипломатов. В частности, сопредседатель Европейского совета Карл Бильдт.

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Карл Бильдт заявил, что атака России – умышленная эскалация конфликта

В своем твиттере сопредседатель Европейского совета отметил, что утренняя ракетная атака – это целенаправленный сигнал лидерам, собирающимся вместе в Германии.

Трудно воспринимать сегодняшнюю утреннюю ракетную атаку на жилые районы Киева как что-нибудь, кроме умышленной российской эскалации и сигнала к встрече G7 в Эльмау сегодня,

– написал Бильдт.

26 июня представители G7 – США, Германия, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Япония встретятся в баварских Альпах. К ним присоединятся президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель. На саммите также выступит президент Владимир Зеленский.

48-й саммит продлится с воскресенья 26 июня до вторника 28 июня. После этого лидеры государств отправятся в Мадрид на саммит НАТО. Обе встречи будут посвящены вопросам российского вторжения в Украину, проблемам экономики и экологии, а также нарастающей угрозе Тайваня со стороны Китая.

Реакция украинских представителей на утренние обстрелы Киева

По мнению мэра Киева Виталия Кличко, россияне пытаются продемонстрировать свою силу в преддверии двух важных мировых встреч. Он отметил, что последний раз центр Киева обстреливали во время визита Генсека ООН. Сейчас на фоне саммитов этот сценарий повторяется. Мэр добавил, что Путин любит символы, поэтому то, что атаки начались накануне встречи G7 – не случайность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что страна-агрессорка использовала 4 "высокоточные" ракеты, которые ударили по жилым объектам в центре столицы. Он написал, что "вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", уничтожающих цивилизацию. Но террористов всегда ждет один финал – расплата.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к лидерам G7 с призывом ужесточить санкции против России после циничного удара по Киеву.

Обратите внимание. Прибывший в Германию президент США Джо Байден анонсировал объявление "Большой семеркой" новых санкций против России. Лидеры G7 планируют ввести эмбарго на российское золото .

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