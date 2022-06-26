Об этом городской голова столицы рассказал в эфире канала "Киев". Он напомнил, что с подобным мотивом россияне обстреливали город во время приезда Генсека ООН Антониу Гутериша.
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Путин угрожает всему миру
По мнению Кличко, россияне пытаются продемонстрировать свою силу в преддверии двух важных мировых встреч.
Мы знаем, что Путин любит символы. Последний раз эта территория была обстреляна, когда Генеральный секретарь ООН после встречи с Путиным в Москве приехал в Киев. Сейчас пройдет саммит Нато. Это может быть с этим связано,
– отметил Кличко.
В то же время, это способ запугать и деморализовать киевлян, добавил глава города. Впрочем, он заверил, что в городе работает противовоздушная оборона, поэтому поводов для паники нет.
Утренний взрыв в Киеве: главное
- Российские военные 26 июня нанесли ракетный удар по Киеву. Одна из ракет врага попала в 9-этажку, где загорелся пожар. Огонь распространился по площади около 300 квадратных метров.
- В ГСЧС отмечают, что сообщение о пожаре в Шевченковском районе Киева поступило к ним в 06:29 – через несколько минут с момента самого ракетного удара по столице.
- Спустя 20 минут Виталий Кличко поделился дополнительной информацией. Он отметил, что в результате вражеского удара из двух жилых домов проводят эвакуацию жителей .
- Он также сообщил , что по меньшей мере два человека пострадали в результате вражеской атаки. Их уже госпитализировали в больницу.
- По словам Антона Геращенко , из-под завалов спасли девочку. Кроме того, он рассказал, что на месте обнаружили тело погибшего мужчины.
- В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией последствий ракетной атаки. Из-за чего точное количество погибших пока неизвестно, пока говорят о пяти жертвах.
Это второй удар врага за июнь
- Предыдущий ракетный удар по Киеву российские военные также нанесли утром 5 июня. Взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах.
- Тогда же о взрывах, слышанных в Броварской ОТГ, написал и мэр Броваров Игорь Сапожко. Он отметил: удар был у территории общины, однако о разрушении данных не было.
- Разрушений могло быть больше, ведь одна вражеская ракета не долетела до цели. Ее сбили над Обуховским районом Киевщины силы ПВО. Предполагают, что Киев захватчики атаковали из региона Каспийского моря: ракеты предположительно выпустили из самолетов Ту-95.