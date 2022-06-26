Об этом городской голова столицы рассказал в эфире канала "Киев". Он напомнил, что с подобным мотивом россияне обстреливали город во время приезда Генсека ООН Антониу Гутериша.

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Путин угрожает всему миру

По мнению Кличко, россияне пытаются продемонстрировать свою силу в преддверии двух важных мировых встреч.

Мы знаем, что Путин любит символы. Последний раз эта территория была обстреляна, когда Генеральный секретарь ООН после встречи с Путиным в Москве приехал в Киев. Сейчас пройдет саммит Нато. Это может быть с этим связано,

– отметил Кличко.

В то же время, это способ запугать и деморализовать киевлян, добавил глава города. Впрочем, он заверил, что в городе работает противовоздушная оборона, поэтому поводов для паники нет.

Утренний взрыв в Киеве: главное

Российские военные 26 июня нанесли ракетный удар по Киеву. Одна из ракет врага попала в 9-этажку, где загорелся пожар. Огонь распространился по площади около 300 квадратных метров.

В ГСЧС отмечают, что сообщение о пожаре в Шевченковском районе Киева поступило к ним в 06:29 – через несколько минут с момента самого ракетного удара по столице.

Спустя 20 минут Виталий Кличко поделился дополнительной информацией. Он отметил, что в результате вражеского удара из двух жилых домов проводят эвакуацию жителей .

Он также сообщил , что по меньшей мере два человека пострадали в результате вражеской атаки. Их уже госпитализировали в больницу.

По словам Антона Геращенко , из-под завалов спасли девочку. Кроме того, он рассказал, что на месте обнаружили тело погибшего мужчины.

В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией последствий ракетной атаки. Из-за чего точное количество погибших пока неизвестно, пока говорят о пяти жертвах.

Это второй удар врага за июнь

Предыдущий ракетный удар по Киеву российские военные также нанесли утром 5 июня. Взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах.

Тогда же о взрывах, слышанных в Броварской ОТГ, написал и мэр Броваров Игорь Сапожко. Он отметил: удар был у территории общины, однако о разрушении данных не было.

Разрушений могло быть больше, ведь одна вражеская ракета не долетела до цели. Ее сбили над Обуховским районом Киевщины силы ПВО. Предполагают, что Киев захватчики атаковали из региона Каспийского моря: ракеты предположительно выпустили из самолетов Ту-95.

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