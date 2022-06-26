Про це міський голова столиці розповів в ефірі каналу "Київ". Він нагадав, що зі схожим мотивом росіяни обстрілювали місто під час приїзду Генсека ООН Антоніу Гутериша.

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Путін погрожує усьому світу

На думку Кличка, росіяни намагаються продемонструвати свою силу напередодні двох важливих світових зустрічей.

Ми знаємо, що Путін любить символи. Останній раз ця територія була обстріляна, коли Генеральний секретар ООН, після зустрічі з Путіним у Москві, приїхав до Києва. Зараз відбуватиметься саміт НАТО. Це може бути з цим пов'язано,

– зазначив Кличко.

Водночас це спосіб залякати та деморалізувати киян, додав очільник міста. Утім, він запевнив, що у місті працює протиповітряна оборона, тож приводів для паніки немає.

Ранковий вибух у Києві: головне

Російські військові 26 червня завдали ракетного удару по Києву. Одна з ракет ворога влучила у 9-поверхівку, де зайнялася пожежа. Вогонь поширився на площу близько 300 квадратних метрів.

У ДСНС зазначають, що повідомлення про пожежу у Шевченківському районі міста Києва надійшло до них о 06:29 – через кілька хвилин з моменту самого ракетного удару по столиці.

Через 20 хвилин Віталій Кличко поділився додатковою інформацією. Він зауважив, що внаслідок ворожого удару з двох житлових будинків проводять евакуацію мешканців.

Він також повідомив, що щонайменше дві людини потерпіли внаслідок ворожої атаки. Їх уже госпіталізували до лікарні.

За словами Антона Геращенка, з-під завалів врятували дівчинку. Окрім цього він розповів, що на місці виявили тіло загиблого чоловіка.

Наразі рятувальники займаються ліквідацією наслідків ракетної атаки. Через що точна кількість загиблих наразі не відома, поки що говорять про п'ятьох жертв.

Це другий удар ворога за червень

Попередній ракетний удар по Києву російські військові також завдали зранку 5 червня. Тоді вибухи сталися Вибухи стались у Дарницькому та Дніпровському районах.

Тоді ж про вибухи, які чули у Броварській ОТГ, написав і мер Броварів Ігор Сапожко. Він зазначив: удар був біля території громади, проте про руйнування даних не було.

Руйнувань могло бути більше, адже одна ворожа ракета не долетіла до цілі. Її збили над Обухівським районом Київщини сили ППО. Припускають, що Київ загарбники атакували з регіону Каспійського моря: ракети, імовірно, випустили з літаків Ту-95.

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