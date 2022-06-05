24 канал зібрав усе про моторошний ранок 5 червня. Про деталі першого з квітня ракетного обстрілу читайте у матеріалі нижче.

До теми Ці удари мають одну мету – вбити якнайбільше, – ОП про ракетний обстріл Києва

Вибухи у Києві пролунали близько 5:00 ранку

Масова повітряна тривога в майже всіх областях України пролунала близько 5:00 ранку. Винятками були лише тимчасово окуповані Крим та Херсонська область, яку наразі контролює ворог.

Вже через кілька хвилин з'явились повідомлення про вибухи – як на Київщині, так і в самій столиці. Кияни зазначили: у кількох місцях бачать стовпи чорного диму. Також була інформація і про пожежу.

Дивіться відео "прильотів" у Києві:

Таким Київ був вранці 5 червня / Фото з інстаграму користувача vel7918

Під ракетний обстріл потрапили 2 райони Києва

Мер Києва Віталій Кличко одразу підтвердив: столиця потрапила під ворожу атаку. Вибухи стались у Дарницькому та Дніпровському районах. Кличко запевнив, що на місці працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, жертв обстрілу не було, одну людину доправили до лікарні.

Також про вибухи, які чули у Броварській ОТГ, написав і мер Броварів Ігор Сапожко. Він зазначив: удар був біля території громади, проте про руйнування даних не було.

Важливо! Радник голови ОП Сергій Лещенко уточнив, ворог цілив по об'єктах інфраструктури в Києві. Мовиться про залізницю.

Читайте більше про це тут Росіяни вдарили по інфраструктурі залізниці Києва: є постраждала

ППО збила одну ракету над Київщиною

Руйнувань могло бути більше, адже одна ворожа ракета не долетіла до цілі. Її збили над Обухівським районом Київщини сили ППО. Припускають, що Київ загарбники атакували з регіону Каспійського моря: ракети, імовірно, випустили з літаків Ту-95.

Вранці світ був близький до ядерної катастрофи

Ракета, яку росіяни спрямували на Київ, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. В "Енергоатомі" забили на сполох і заявили: Росія продовжує діяти, як ядерний терорист.

Росіяни досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації,

– пояснили фахівці.

Дивіться фото, як ракета летить прямо над АЕС / Фото "Енергоатома"

Деталі тут Зранку російська крилата ракета критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС

Реакція політиків та військових на обстріл Києва

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території України, зокрема під вогонь потрапив і Київ. Командування каже, що вороги атакують, як військову, так і цивільну інфраструктуру.

Мета Росії – вбити якнайбільше людей, – Подоляк

Відреагували на злочинні дії агресора і в Офісі Президента. Михайло Подоляк зазначив, що Кремль продовжує діяти підступно і його мета – вбити якнайбільше людей. Радник голови ОП нагадав про це тим, хто закликав "не принижувати Росію". Йшлося про Еммануеля Макрона.

Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї,

– додав Подоляк.

Поділяє цю думку і голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він запевнив, що відповідальність за геноцид українців має бути максимально жорсткою.

Обстріли української столиці ворогом: останні новини

Наприкінці травня у столиці анонсували початок реконструкції будинків, які пошкоджені обстрілами окупантів.

Будинків, які найбільше постраждали від ворогів – 11. Забудовники вже виступили з ініціативою забезпечити житлом тих киян, які його втратили.

Протягом кінця травня та на початку червня на Київщині ефективно працювали сили ППО. Ворожі ракети збили над Обухівщиною та Фастівщиною.

4 травня окупанти обстріляли ракетами селище Требухів, що в Броварському районі. Над столицею в цей день спрацювала ППО.

До теми: росіяни вранці 5 червня атакували Київ