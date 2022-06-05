Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко. Він також додав, що Росія вкотре бреше та свідомо обстрілює цивільні об'єкти інфраструктури.

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Внаслідок обстрілу, руйнувань зазнали 3 ремонтні цехи, які є важливими, але не критичними для роботи підприємства. Ми дуже сподіваємось, що найближчим часом вдасться повернути все до робочого стану,

– зазначив Лещенко.

Який стан у постраждалих

За словами радника Єрмака, на щастя, смертельних випадків після цього ракетного удару немає, проте є один постраждалий – у нього поранення.

Ракетний обстрій Києва 5 червня – що відомо

Мешканці Києва почули вибухи близько 5 ранку, на той час лунав сигнал про повітряну тривогу. Винятками були лише тимчасово окуповані Крим та Херсонська область, яку наразі контролює ворог.

Вже через кілька хвилин з'явились повідомлення про вибухи – як на Київщині, так і в самій столиці. Кияни зазначили: у кількох місцях бачать стовпи чорного диму. Також була інформація і про пожежу.

Під ракетний обстріл потрапили 2 райони Києва

Мер Києва Віталій Кличко одразу підтвердив, що столиця потрапила під ворожу атаку. Вибухи стались у Дарницькому та Дніпровському районах. Кличко запевнив, що на місці працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, жертв обстрілу не було, одну людину доправили до лікарні.

Також про вибухи, які чули у Броварській ОТГ, написав і мер Броварів Ігор Сапожко. Він зазначив: удар був біля території громади, проте про руйнування даних не було.

Найімовірніше, що ракети, які зруйнували цехи "Укрзалізниці", вороги випустили із літака Ту-95, який вилетів із акваторії Каспійського моря.

Не нехтуйте власною безпекою! У Міноборони вважають, що загроза для Києва з боку Росії буде завжди, тому місцеві мешканці повинні бути готовими до цього. Зокрема, заступниця міністра Ганна Маляр пояснила, що для Росії найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над всією Україною – це захопити Київ. Саме тому дуже важливо реагувати на кожен сигнал про повітряну тривогу та ховатися в укриттях.

Російські окупанти періодично відновлюють обстріли Києва

1 червня близько о 22:00 мешканці Київської області повідомили про вибух. Згодом стало відомо, що спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Утім, як повідомляє поліція Київської області, на деякий час в декількох населених пунктах зникло світло.

Російські окупанти 22 травня випустили ракету по Київській області. На щастя, її також збили українські Сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Відомо, що ракета не пошкодила будівлі.

Збройні сили Росії зранку 20 травня намагалися завдати ракетного удару по Києву. Цинічному задуму російських військових завадили підрозділи протиповітряної оборони

Деталі про ракетний обстріл Києва вранці 5 квітня 2022 – дивіться відео