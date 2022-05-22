Деталі про атаку окупантів

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Також відомо, що ракета не пошкодила будівлі.

Цікаво Масові обстріли, провальні спроби штурму окупантів: карта бойових дій станом на 22 травня

У Київській ОВА зазначили, що ракету збили над Фастівським районом. Більше інформації ще уточнюють.

Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог,

– наголосили в ОВА.

Зауважимо, повітряну тривогу на Київщині оголосили близько 13:10. За якийсь час місцеві мешканці почули звуки вибухів. ЗМІ писали, що це працює ППО. До речі, вибухи також пролунали у Малині, що в Житомирській області. Інформацію про них підтвердив міський голова Олександр Ситайло.