Це сталося в одному з районів виконання завдань, точне місце збиття літака не вказується. Його змогли знищити за допомогою ПЗРК "Ігла".

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