Про збиття російського бомбардувальника повідомив офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України та військовий аналітик Юрій Кочевенко.

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За його словами, приблизно о 21:25 українські захисники збили ворожий винищувач-бомбардувальник над містом Куп'янськом, яке розташоване у Харківській області.

Щойно, під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Бо це є наше небо!

– написав Кочевенко.

Су-34 – це радянсько-російський двомісний винищувач, який призначений здійснювати точні ракетно-бомбові удари по наземних цілях противника. Крім того, Су-34 може збивати і ворожі літаки. Але здебільшого техніка росіян використовується для того, щоб обстрілювати цивільну інфраструктуру міст та знищувати мирне населення.

Попри те, що окупанти активно застосовують винищувачі Су-34 проти ЗСУ, завдяки опору та професійності українських військових велика частина винищувачів Росії вже збита або пошкоджена.

Росіяни зазнають колосальних втрат на фронті

Українці продовжують знищувати неймовірну кількість російських загарбників. За весь час ведення повномасштабної війни проти України окупанти втратили 28300 солдатів.

Втрати ворога у техніці не менш вражаючі – станом на 18 травня окупанти втратили:

танків – 1235 (+16),

бойових броньованих машин – 3009 (+34),

артилерійських систем – 586 (+8),

РСЗВ – 199 (+1),

засобів ППО – 91 (+1),

літаків – 202 (+1),

гелікоптерів – 167 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 441 (+5),

крилатих ракет – 102 (+5),

кораблів / катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2137 (+28),

спеціальної техніки – 43 (+0).

Зауважимо, що лише за добу наші військові знищили 16 ворожих танків та 34 броньовані машини. Повітряні сили ЗСУ збили одразу 5 крилатих ракет. У Генштабі зазначили, що цифри можуть бути неточними – через активне ведення боїв важко підрахувати реальні втрати ворога.

У Генштабі кажуть, що за попередню добу найбільших втрат окупанти зазнали на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках – там росіяни отримали на горіхи від українських оборонців найбільше.

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