У Києві не зафіксовано надзвичайних ситуацій

Про ранкову тривогу на Київщині в ефірі каналу Рада розповів Микола Поворозник, перший заступник київського міського голови, повідомляє 24 канал.

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Поворозник повідомив, що у Києві не зафіксовано надзвичайних ситуацій. Також він підтвердив інформацію про те, що спрацювала ППО.

Наразі у Києві ніяких надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Дійсно спрацювали сили протиповітряної оборони. Зараз у місті все більш-менш спокійно,

– розповів перший заступник Віталія Кличка.

Ранкова тривога в Україні: що відомо

У 08:18 у Києві та більшості інших областей України було оголошено повітряну тривогу. Близько 08:40 у соціальних мережах з'явилися перші повідомленні про звуки вибухів у Київській області.

Повідомлялося, що в небі над українською системою спрацювала ППО. О 09:15 у більшості областей України оголосили відбій повітряної тривоги.

Додамо, що у соціальних мережах поширювали інформацію про начебто вибухи у Хмельницькій області. Однак очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій спростував інформацію про вибухи.

Водночас російській військові завдали ракетного удару по місту Малин, що в Житомирській області. На Житомирщині тривога тривала близько 3 годин.

Слід зауважити, що ввечері 19 травня збройні сили Росії спробували завдати ракетного удару по Львівщині. Однак, як повідомили у Львівській ОВА, підрозділи протиповітряної оборони помітили, ймовірно, крилату ракету й завадили цинічним планам окупантів.

Останні новини з Києва

Після того, як Збройні Сили України повністю деокупували Київську область, до столиці почали повертатися місцеві мешканці. Через це у КМДА вирішили з 16 травня відновити плату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті Києва.

Також 18 травня у столиці України офіційно відновило роботу Посольство США. Працівники дипломатичного відомства повернулися до Києва після того, як покинули столицю в середині лютого.

У Києві знову запрацювало посольство Ізраїлю. Наприкінці квітня в українську столицю повернулися декілька десятків посольств.

Серед них є представництва Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Нідерландів.

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