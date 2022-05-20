Оприлюднили ці матеріали 19 травня в матеріалі The New York Times. Журналісти видання також показали фото місця, де виявили тіла 8 вбитих після запису відео чоловіків.

Зауважте Росіяни продовжують геноцид українського народу, міжнародний трибунал точно буде, – Зеленський

Зверніть увагу! На деяких із зображень є тіла людей. Тому не рекомендуємо до перегляду вразливим і неповнолітнім (18+)

Вели колоною під дулом автомата

Страта чоловіків, про яку мовиться, сталася 4 березня. На записах камер спостереження з міста помітно, що чоловіків практично гнали до місця вбивства колоною.



Росіяни женуть полонених вулицею / Скриншот

Один військовий йшов збоку біля першого полоненого. Люди були зігнуті й трималися за пояс того, хто попереду. Ймовірно, це було потрібно, оскільки в чоловіків були зав'язані очі. Попри таке становище полонених, позаду все одно біг російський військовик і цілився в них.

Ідіть праворуч, с*ка,

– наказував один із солдатів.



Росіянин біжить зі зброєю за беззахисними людьми / Скриншот

Є підтвердження того, що це російські солдати

Пропаганда Кремля багато разів повторювала, що кадри з Бучі фальшиві. Мовляв, навіть "тіла на записах рухаються". Коли в цю цинічну брехню ніхто не повірив, вони вже визнали, що дійсно вбивства були. Проте медійні посіпаки Путіна в цьому одразу звинуватили українських військових.

Проте журналісти NYT змогли знайти відео очевидців, яке вкотре спростувало ці заяви пропагандистів. На записі, який зняли жителі міста 4 березня, видно цих же полонених, яких женуть військові.



Маршрут, за яким гнали полонених / Зображення NYT

Ідентифікували полонених завдяки світшоту

На те, що це ті ж чоловіки, яких гнали вулицею, вказує одяг людей, яких заводять у двір і просто кидають на холодну землю. Зокрема, блакитний світшот одного з полонених. Поряд також видно БТР росіян із їхньою "фірмовою" позначкою "V".

Ось же виродки (Росіяни – 24 канал). Ось там, біля паркану, лежать заручники. Раз, два, три, точно, чотири, п'ять, шість,

– рахував полонених автор відео.

Загалом там було 9 осіб, яких утримували біля кількаповерхової будівлі. Тоді їх бачили живими востаннє.

Росіяни кидають на землю полонених у Бучі: дивіться відео

На цьому відео закінчується. Але одразу вісім свідків розповіли журналістам, що сталося далі. Солдати потім ще раз підняли чоловіків і повели за сусідню будівлю – Яблунська, 144. Її захопили одразу після заходження десантників ворога в місто, а потім перетворили на імпровізовану базу. Саме за цією спорудою пролунали постріли й 8 полонених вже не повернулися.

Інше жахіття "Ми зараз її вб'ємо": як російські строковики хотіли застрелити поранену дитину у Бучі

Наступне відео підтвердило вбивство людей

Журналістам вдалося знайти відео, яке підтвердило слова свідків. Його зняли коптером в Бучі наступного дня після розстрілу. На ньому, зокрема, видно й цю будівлю, за якою відбулася страта.

Коптером зняли Бучу 5 травня: дивіться відео

На записі виділили момент, де було видно трупи, які лежали на землі. Поруч просто стояли двоє російських солдатів. Серед тіл виднівся і яскраво-блакитний спалах, який був тим світшотом полоненого.



Тіло помітили на відео з коптера / Зображення NYT

З іншого боку споруди стояла російська військова техніка. Там помітили вантажівку та бронетранспортер із тими ж знаками "V". Тому це підтверджує – росіяни займалися в Бучі геноцидом.



Техніка російської армії на Яблунській у Бучі / Скриншот NYT

Тіла так і полишили

Коли наші захисники вибили цих нелюдів із Київщини, в області почали знаходити багато братських могил. Однак у Бучі більшість тіл лежали просто посеред вулиці чи у дворах. Так і було з цими полоненими, яких розстріляли на Яблунській. Їх там виявили після звільнення міста 3 квітня.



Тіла полонених, яких розстрілювали на Яблунській / Фото Associated Press

Росіяни розстрілювали більшість із цих полонених, коли ті були зі зв'язаними руками. Згодом журналісти змогли встановити їхні особи.



Вбиті 4 березня полонені / Фото NYT

Росіяни тоді стратили:

Анатолія Прихідка;

Андрія Матвійчука;

Андрія Вербового;

Дениса Руденка;

Андрія Дворнікова;

Святослава Туровського;

Валерія Котенка;

Віталія Карпенка.

Буча одразу після звільнення від росіян: дивіться відео