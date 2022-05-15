Чоловіку вдалося врятувати дитину з осколковим пораненням голови з окупованої на той момент Бучі Київської області. Про те, як це відбувалося, Констянтин Кястутисович розповів ексклюзивно сайту 24 каналу.
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"Вони посміялися, постріляли під ноги"
Російські окупанти закатували і вбили сотні українців у Бучі та інших містах на Київщині. Загинуло понад 420 жителів міста. Громадянину Казахстану Констянтину Кястутисовичу вдалося вивезти з міста семирічну Катерину Мартиненко.
Костянтин розповів, що історія з Катериною Мартиненко стала для нього особливою: приїхавши у Бучу, в неї залишалося кисню на три хвилини.
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Це все було як уві сні, ці півтори години, які ми провели на блокпості, як на неї наводили зброю та казали, що "ми зараз її вб'ємо і тобі не треба буде нікуди їхати". Це не якісь там "вагнерівці", які бачили смерть, це строковики. Вони посміялися, постріляли під ноги, говорили: "Наскільки ти хоробрий, наскільки сміливий?"
– пригадав Костянтин.
Констянтин Кястутисович / Фото Аліни Туришин, 24 канал
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