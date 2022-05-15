Чоловіку вдалося врятувати дитину з осколковим пораненням голови з окупованої на той момент Бучі Київської області. Про те, як це відбувалося, Констянтин Кястутисович розповів ексклюзивно сайту 24 каналу.

Читайте "Першою двохсотою була 3-річна дівчинка": як лікарі Ірпеня під обстрілами рятували людей

"Вони посміялися, постріляли під ноги"

Російські окупанти закатували і вбили сотні українців у Бучі та інших містах на Київщині. Загинуло понад 420 жителів міста. Громадянину Казахстану Констянтину Кястутисовичу вдалося вивезти з міста семирічну Катерину Мартиненко.

ЇЇ мати та молодший брат загинули під час обстрілів, а сама дівчинка отримала осколкове поранення голови та потребувала термінової операції у Києві.

Костянтин розповів, що історія з Катериною Мартиненко стала для нього особливою: приїхавши у Бучу, в неї залишалося кисню на три хвилини.

Важливо "Закриваючи очі сину, ніс його на руках повз трупи": болючі спогади про пекло в Маріуполі

Це все було як уві сні, ці півтори години, які ми провели на блокпості, як на неї наводили зброю та казали, що "ми зараз її вб'ємо і тобі не треба буде нікуди їхати". Це не якісь там "вагнерівці", які бачили смерть, це строковики. Вони посміялися, постріляли під ноги, говорили: "Наскільки ти хоробрий, наскільки сміливий?"

– пригадав Костянтин.

Констянтин Кястутисович / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Хрещений батько

Зараз дівчина вже одужала, її забрала рідна бабуся.

Костянтин зізнався, що одного разу йому зателефонував лікар та попросив приїхати до дитини. Катерина Мартиненко обійняла його і сказала, що він – її хрещений батько.

За темою – Бачив, як тварини їдять людей, – лікар з Бучі, який рятував та хоронив людей: дивіться відео



