Обнародовали эти материалы 19 мая в материале The New York Times. Журналисты издания также показали фото места, где обнаружены тела 8 убитых во время записи видео мужчин.

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Вели колонной под дулом автомата

Казнь мужчин, о которой говорится, произошла 4 марта. На записях камер наблюдения из города заметно, что мужчин практически гнали к месту убийства колонной.



Россияне гонят пленных по улице / Скриншот

Один военный шел сбоку возле первого пленника. Люди были согнуты и держались за пояс того, кто впереди. Вероятно, это было нужно, поскольку у мужчин были завязаны глаза. Несмотря на такое положение пленных, позади все равно бежал российский военный и целился в них.

Идите вправо, с*ка,

– приказывал один из солдат.



Россиянин бежит с оружием за беззащитными людьми / Скриншот

Есть подтверждение того, что это российские солдаты

Пропаганда Кремля много раз повторяла, что кадры из Бучи фальшивые. Мол, даже "тела на записях двигаются". Когда в это циничное вранье никто не поверил, они уже признали, что действительно убийства были. Однако медийные приспешники Путина в этом сразу обвинили украинских военных.

Однако журналисты NYT смогли найти видео очевидцев, которое опровергло эти заявления пропагандистов. На записи, которую сняли жители города 4 марта, видны эти же пленные, которых гонят военные.



Маршрут, по которому гнали пленных / Изображение NYT

Идентифицировали пленных благодаря свитшоту

На то, что это те же мужчины, которых гнали по улице, указывает одежда людей, которых заводят во двор и просто бросают на холодную землю. В частности, голубой свитшот одного из пленных. Рядом также видны БТР россиян с их "фирменной" пометкой "V".

Вот же уроды (Россияне – 24 канал). Вот там, возле забора, лежат заложники. Раз, два, три, точно, четыре, пять, шесть,

– считал пленных автор видео.

В общей сложности там было 9 человек, которых удерживали возле многоэтажного здания. Тогда их видели живыми в последний раз.

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На этом видео заканчивается. Но сразу восемь свидетелей рассказали журналистам, что произошло дальше. Солдаты потом еще раз подняли мужчин и повели за соседнее здание – Яблонская, 144. Его захватили сразу после захода десантников врага в город, а затем превратили в импровизированную базу. Именно за этим сооружением раздались выстрелы, а после этого 8 пленных уже не вернулись.

Следующее видео подтвердило убийство людей

Журналистам удалось найти видео, подтвердившее слова свидетелей. Его сняли коптером в Буче на следующий день после расстрела. На нем, в частности, видно и это здание, за которым произошла казнь.

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На записи выделили момент, где были видны лежащие на земле трупы. Рядом просто стояли двое российских солдат. Среди тел виднелась и ярко-голубая вспышка, которая была тем свитшотом пленника.



Тело заметили на видео с коптера / Изображение NYT

С другой стороны постройки стояла российская военная техника. Там был замечен грузовик и бронетранспортер с теми же знаками "V". Поэтому это подтверждает – россияне занимались в Буче геноцидом.



Техника российской армии на Яблунской в Буче / Скриншот NYT

Тела так и оставили

Когда наши защитники выбили этих нелюдей из Киевщины, в области начали находить много братских могил. Однако в Буче большинство тел лежало прямо посреди улицы или во дворах. Так и было с этими пленными, которых расстреляли на Яблонской. Их там обнаружили после освобождения города 3 апреля.



Тела пленных, которых расстреливали на Яблонской / Фото Associated Press

Многих из этих людей россияне убили со связанными руками. Впоследствии журналисты смогли установить их личности.



Убитые 4 марта пленники / Фото NYT

Россияне тогда казнили:

Анатолия Приходко;

Андрея Матвийчука;

Андрея Вербового;

Дениса Руденко;

Андрея Дворникова;

Святослава Туровского;

Валерия Котенко;

Виталия Карпенко.

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