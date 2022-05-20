Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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Бессмысленные бомбардировки и убийства невинных

Президент привел примеры этих военных преступлений, которые совершает российская армия. Едва ли не самой показательной в этот день была атака в Северодонецке.

Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка... Там только за один день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны,

– сказал глава государства.

Также он упомянул и российские удары по Черниговской области. В частности, страшный удар по Десне, где продолжается разбор завалов. Там погибли многие люди, которых убили только за то, что они живут в Украине.

Кроме того, не прекращаются постоянные удары по Одесской области. Уничтожаются города центральной Украины.

У них есть сознательная и преступная попытка – уничтожить

По словам президента, уничтоженные города и разрушенный Донбасс не могут даже иметь никакого военного объяснения. В этом нет целесообразности, если не учитывать желания уничтожить нашу страну и народ.

Это сознательная и преступная попытка убить как можно большее количество украинцев. Разрушить больше жилых домов, социальных объектов, предприятий. Это то, что получит квалификацию геноцида украинского народа и за что оккупанты точно предстанут перед правосудием,

– подчеркнул глава Украины.

Он напомнил, что начался первый судебный процесс против российского военного преступника в Украине. Но это лишь маленькая часть того, что завершится полным восстановлением справедливости в рамках международного трибунала.

Речь идет о российском 21-летнем оккупанте, оказавшемся на скамье подсудимых за зверства против гражданского населения в Cумской области. Он признал свою вину в том, что убил пожилого мужчину только для того, чтобы тот не рассказал соседям о том что видел россиян.

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