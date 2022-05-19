Сегодня глава государства общался со многими международными партнерами, а также украинскими студентами. Также он вспомнил об ужасной бомбардировке, которую совершили россияне в Северодонецке. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

Заметьте ВСУ освободили 23 города и села на Харьковщине, суд над первым оккупантом: основное за 85 день войны

Это был очень важный день

Владимир Зеленский акцентировал на том, что 85 день нашей обороны от полномасштабного вторжения точно запомнится. Едва ли не самым важным событием было то, что США окончательно одобрили 40 миллиардов долларов помощи Украине.

Президент отметил, что деньги выделены не просто государству. А поддержке демократии в нашем регионе. "Это проявление мощного лидерства и нужный вклад в нашу общую защиту свободы", – подчеркнул президент.

Назвал ежемесячный дефицит

В Германии 19 мая состоялась встреча министров финансов, руководителей центробанков "Большой 7", а также представителей международных доноров. Безусловно, одной из важнейших тем обсуждения была поддержка Украины. Президент подчеркнул, что месячный бюджетный дефицит у нас сейчас составляет ориентировочно 5 миллиардов долларов.

Чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна быстрая и достаточная финансовая поддержка. И это для партнеров не просто расходы или подарок. Это их вклад в собственную безопасность. Потому что защита Украины означает и их защиту от новых войн и кризисов, которые Россия может спровоцировать. Может, если будет иметь успех в войне против Украины,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что именно поэтому сейчас необходимо действовать крайне решительно. Потому что в России не должно быть никакого успеха в агрессии против Украины – ни военного, ни экономического

Обращение Владимира Зеленского за 19 мая: смотрите видео