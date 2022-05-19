Сьогодні глава держави спілкувався з багатьма міжнародними партнерами, а також українськими студентами. Також він згадав про жахливе бомбардування, яке здійснили росіяни в Сєвєродонецьку. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

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Це був дуже важливий день

Володимир Зеленський акцентував на тому, що 85 день нашої оборони від повномасштабного вторгнення точно запам'ятається. Чи не найважливішою подією було те, що США остаточно схвалили 40 мільярдів доларів допомоги Україні.

Президент зазначив, що гроші виділені не просто державі. А підтримці демократії в нашому регіоні. "Це прояв потужного лідерства та потрібний внесок у наш спільний захист свободи", – підкреслив президент.

Назвав щомісячний дефіцит

У Німеччині 19 травня відбулася зустріч міністрів фінансів, керівників центробанків "Великої 7", а також представників міжнародних донорів. Безумовно, однією з найважливіших тем обговорення була підтримка України. Президент підкреслив, що місячний бюджетний дефіцит у нас зараз становить орієнтовно 5 мільярдів доларів.

Щоб вистояти у війні за свободу, нам потрібна швидка й достатня фінансова підтримка. І це для партнерів не просто витрати чи подарунок. Це їхній внесок у власну безпеку. Бо захист України означає і їхній захист від нових війн і криз, які Росія може спровокувати. Може, якщо матиме успіх у війні проти України,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що саме тому зараз необхідно діяти вкрай рішуче. Бо в Росії не має бути жодного успіху в агресії проти України – ні воєнного, ні економічного.

Також президент розповів, що у цей день провів дві важливі розмови із:

Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн – особисто подякував за макрофінансову допомогу у 9 мільярдів євро. Цей пакет був запропонований напередодні.

Прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном – обговорили економічні питання. Зокрема, експорт нашої агропродукції та імпорт пального. Згадали й про ситуацію в районах бойових дій та евакуацію наших Героїв з "Азовсталі".

Звернення Володимира Зеленського за 19 травня: дивіться відео