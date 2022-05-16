У КМДА пояснили, що таке рішення місто прийняло через те, що у Київ повертаються мешканців, тож потрібно відновлювати і повноцінну роботу громадського транспорту, передає 24 канал.

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Для цього потрібно закуповувати пальне, запчастини для ремонту, сплачувати за електроенергію та платити заробітну плату працівникам транспортних підприємств. Усе це чималі кошти, яких у бюджеті немає через відсутність надходжень,

– розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Відомо, що пасажири можуть сплатити за проїзд транспортними картками, через платіжні додатки або мобільний додаток "Київ цифровий". Ціна за одноразовий проїзд не змінилась, вартість складає 8 гривень.

Робота транспорту у столиці

Метро доступне для перевезень пасажирів з 6:00 до 22:00.

Рух поїздів здійснюється:

на "червоній" лінії – від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";

на "синій" лінії – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

на "зеленій" лінії: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

У КМДА додали, що зупинок на станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" не буде, водночас пересадочні вузли "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту" працюють. Також відновила роботу станція метро "Кловська". На всіх лініях інтервал руху поїздів складає 5-7 хвилин у години пік, та 10-15 хвилин в інший час.

За повідомленням київського метрополітену, у випадку повітряної тривоги та загрози обстрілу рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься, не курсуватимуть і потяги зеленої лінії через Південний міст.

Графік роботи наземного громадського транспорту продовжили, із 16 травня ним можна скористатись з 6:00 до 22:30.

Також мешканцям столиці доступні автобусні, трамвайні та тролейбусні перевезення, інтервал руху скоротили до 10-12 хвилин. КП "Київпастранс" здійснює перевезення:

на 63 автобусних маршрутах загальною кількістю 141 автобус;

на 17 трамвайних маршрутах загальною кількістю 74 трамваї;

на 27 тролейбусних маршрутах загальною кількістю 93 тролейбуси.

У Харкові відновили рух транспорту

Сьогодні, 16 травня, у Харкові вперше з початку російського вторгнення почав курсувати наземний громадський транспорт. У місті мали запустити 4 трамвайних та 8 тролейбусних маршрутів. Також почнуть курсувати автобуси.

Перші 2 тижні за проїзд людям дозволили не платити, адже багато хто втратив роботу і залишився без заощаджень. Оскільки в Харкові діє комендантська година, як і по всій Україні, то транспорт буде їздити з 7 години ранку до 19:00 вечора.

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