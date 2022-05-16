Продаж алкоголю у закладах громадського харчування дозволений з 16 травня з 11:00 до 22:00. Про це повідомили в КМДА.

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Заборону на продаж алкоголю в закладах громадського харчування скасували задля того, щоб поповнювався бюджет столиці.

Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу,

– зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У КМДА нагадують, що в Києві та області комендантська година тепер триває щоночі із 23:00 до 05:00. Громадський транспорт працює: метрополітен – із 06:00 до 22:00, а наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.

Міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години та не втрачати пильності.

На Чернігівщині знову заборонили продаж алкоголю

Тим часом на Чернігівщині з 3 травня повернули заборону на продаж алкоголю. Голова військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що відповідне рішення представники облради ухвалили після того, як проаналізували динаміку та характер злочинів за останні 2 тижні на території Чернігівщини.

Якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку мешканців Чернігівщини, а на іншу – акциз в місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь мешканців Чернігівщини, – розповів Чаус.

Що відомо про продаж алкоголю в інших областях

Тернопільська область : з 16 квітня скасували заборону на продаж алкоголю. Водночас правоохоронцям, військовослужбовцям, територіальній обороні, Нацгвардії та іншим особам зі зброєю продавати алкоголь заборонено.

: з 16 квітня скасували заборону на продаж алкоголю. Водночас правоохоронцям, військовослужбовцям, територіальній обороні, Нацгвардії та іншим особам зі зброєю продавати алкоголь заборонено. Рівненська область : з 13 квітня дозволили продавати алкоголь. Проте встановлені часові рамки: з 11 до 16 години.

: з 13 квітня дозволили продавати алкоголь. Проте встановлені часові рамки: з 11 до 16 години. Львівська область : у Львові з 2 квітня вирішили дозволити продаж пива та вина. Придбати дозволяють лише з 12:00 до 20:00.

: у Львові з 2 квітня вирішили дозволити продаж пива та вина. Придбати дозволяють лише з 12:00 до 20:00. Чернівецька область : з 23 квітня в області скасували заборону на продаж алкоголю.

: з 23 квітня в області скасували заборону на продаж алкоголю. Полтавська область: з 2 квітня дозволили продавати міцні напої. Послаблення діятиме з 12:00 до 18:00.

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