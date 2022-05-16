Продажа алкоголя в заведениях общепита разрешена с 16 мая с 11:00 до 22:00. Об этом сообщили в КГГА.

Обратите внимание На оккупированных территориях Донбасса начали подготовку к мобилизации женщин и детей с 16 лет

Запрет на продажу алкоголя в общепитах отменили для того, чтобы пополнялся бюджет столицы.

Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса,

– отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В КГГА напоминают, что в Киеве и области комендантский час теперь длится каждую ночь с 23:00 до 05:00. Общественный транспорт работает: метрополитен – с 06:00 до 22:00, а наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

Городские власти призывают киевлян придерживаться комендантского часа и не терять бдительности.

На Черниговщине снова запретили продажу алкоголя

Тем временем на Черниговщине с 3 мая вернули запрет на продажу алкоголя. Глава военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что соответствующее решение представители облсовета приняли после того, как проанализировали динамику и характер преступлений за последние 2 недели на территории Черниговщины.

Если на одну чашу весов положить безопасность жителей Черниговщины, а на другую – акциз в местные бюджеты, то я сделаю выбор в пользу жителей Черниговщины, – рассказал Чаус.

Что известно о продаже алкоголя в других областях

Тернопольская область : с 16 апреля отменили запрет на продажу алкоголя. В то же время, правоохранителям, военнослужащим, территориальной обороне, Нацгвардии и другим лицам с оружием продавать алкоголь запрещено.

: с 16 апреля отменили запрет на продажу алкоголя. В то же время, правоохранителям, военнослужащим, территориальной обороне, Нацгвардии и другим лицам с оружием продавать алкоголь запрещено. Ровненская область : с 13 апреля разрешили продавать алкоголь. Однако установлены временные рамки: с 11 до 16 часов.

: с 13 апреля разрешили продавать алкоголь. Однако установлены временные рамки: с 11 до 16 часов. Львовская область : во Львове со 2 апреля решили разрешить продажу пива и вина. Приобрести разрешают только с 12:00 до 20:00.

: во Львове со 2 апреля решили разрешить продажу пива и вина. Приобрести разрешают только с 12:00 до 20:00. Черновицкая область : с 23 апреля в области отменили запрет на продажу алкоголя.

: с 23 апреля в области отменили запрет на продажу алкоголя. Полтавская область: со 2 апреля разрешили продавать крепкие напитки. Послабление будет действовать с 12:00 до 18:00.

Обратите внимание – Оккупанты цинично ударили по базе отдыха в Одесской области: есть раненые: видео