Росіяни намагалися завдати удару по Львівщині пізно ввечері 19 травня
Відповідну інформацію повідомив глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своїх соціальних мережах.
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У четвер, 19 травня, о 23:06 на Львівщині було оголошено повітряну тривогу. За словами Козицького, росіяни намагалися завдати удару, ймовірно, крилатою ракетою.
Однак завдяки вдалій роботі протиповітряної оборони ракетний удар по Львівській області не відбувся.
Мали одне сповіщення про повітряну тривогу (від 8 ранку 19 травня до 8 ранку 20 травня). На пості візуального спостереження помітили, ймовірно, крилату ракету. Дякую нашим Cилам ППО, що небо над Львівщиною залишилося спокійним,
– написав Козицький.
Що відомо про ракетні удари по Львову
- Від початку повномасштабної війни Росія завдала декілька ракетних ударів по Львову та області. Російські війська у перший день війни атакували військові частини у Львівській області.
- Наступний обстріл відбувся 13 березня, коли збройні сили Росії завдали удару по Яворівському полігону. Внаслідок атаки, на жаль, загинуло 35 людей.
- Ще один удар ворожі війська завдали 26 березня. Тоді російські ракети влучили в нафтобазу та по ще одному об'єкту інфраструктури у Львові.
- 18 квітня російські військові влучили по шиномонтажу у Львові, внаслідок чого загинуло 7 людей. Повідомлялося, що метою окупантів був залізничний вокзал.
- 25 квітня збройні сили Росії завдали удару по об'єкту залізничної інфраструктури.
- 3 травня росіяни знову вдарили по Львову, поціливши в електричну підстанцію. У Львівській ОВА зазначили, що це був найважчий удар по області.
- Росіяни поновили атаки на Львівщину вночі 15 травня. Війська агресора вдарили по одному з військових об'єктів поблизу кордону з Польщею.
- Ще один удар по Львівщині росіяни завдали 16 травня, влучивши у залізничну інфраструктуру. Натомість у Львові завдяки ППО було відбито всі атаки окупантів.
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