Россияне пытались нанести удар по Львовщине поздно вечером 19 мая

Соответствующую информацию сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своих социальных сетях.

Вниманию На Киевщине слышали взрывы: предварительно, сработало ПВО

В четверг, 19 мая, в 23:06 во Львовской области была объявлена воздушная тревога. По словам Козицкого, россияне пытались нанести удар, вероятно, крылатой ракетой.

Однако благодаря удачной работе противовоздушной обороны ракетный удар по Львовской области не состоялся

Было одно уведомление о воздушной тревоге (с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая). На посту визуального наблюдения была замечена крылатая ракета. Спасибо нашим силам ПВО, что небо над Львовщиной осталось спокойным,

– написал Козицкий.

Что известно о ракетных ударах по Львову

Внимание – под Киевом сработала ПВО, на Житомирщине – прилет ракеты: смотрите видео