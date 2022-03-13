Утром 13 марта жители Львова и области впервые за время войны услышали звуки взрывов. Во Львовской областной военной администрации рассказали об атаке россиян.

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Оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности,

– сообщили в ОВА.

По предварительной информации, россияне выпустили 8 ракет.

Пока что информация о пострадавших устанавливается. Детали обещают сообщить позже.

Напомним, примерно в 05:50 во Львовской области услышали несколько взрывов. Это произошло во время общеукраинской тревоги, которая длилась чуть больше 3 часов .