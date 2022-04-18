Буквально в 08:47 глава Луганской ОВА Максим Козицкий сообщил, что предварительно было слышно 4 взрыва. Подробнее о ракетной атаке на Львов читайте в материале 24 канала.

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Российские оккупанты ракетами обстреляли мирный Львов

Ориентировочно в 10:05 18 апреля Максим Козицкий сообщил официальную информацию о количестве атак.

По информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром (говорится о 18 апреля – 24 канал) произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу,

– написал Козицкий.

Добавил также, что объекты города получили существенные повреждения. В частности, вследствие попаданий произошли пожары, которые тушили спасатели. Тогда глава местной ОВА сообщил, что предварительно:

6 погибших и 8 пострадавших;

среди пострадавших – один ребенок.

Мэр Львова Андрей Садовый в 08:48 сообщил о 5 ракетах, однако добавил – информацию еще выясняют.

Уже по состоянию на 10:44 глава города написал, что одна из ракет попала в гражданский объект – шиномонтаж и повредила или уничтожила ориентировочно 40 автомобилей.

Предварительно погибли 6 человек. 11 ранены, среди них – 1 ребенок,

– рассказал Садовый.

Добавил, что ударная волна разбила окна в отеле поблизости. Там живут эвакуированные украинцы.

Российские оккупанты уничтожили или повредили 40 авто / Фото Андрея Садового

Ориентировочно в 11:17 Андрей Садовый в эфире канала "Рада" рассказал, что погибшие просто пришли на работу, и там и погибли.

Впоследствии во время брифинга Максим Козицкий уточнил, что на станции техобслуживания погибли 4 мирных человека.

Число жертв во Львове увеличилось

Я говорил с руководителем станции техобслуживания – у него слезы не об имуществе, которое уничтожили, а о его работниках,

– вспомнил Садовый.

Добавил, что среди 11 раненых двое находятся в очень тяжелом состоянии и наши врачи делают все возможное и невозможное для их спасения.

К сожалению, количество жертв возросло до 7 человек. По словам Максима Козицкого, трое раненых – в тяжелом состоянии.

"Предварительно – 11 травмированных, 7 погибших", – рассказал Максим Козицкий.

Глава Львовской областной государственной администрации уточнил, что состояние травмированного ребенка не тяжелое.

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Враг атаковал из Каспийского региона

По состоянию на 12:30, Максим Козицкий рассказал, что враг атаковал город крылатыми ракетами воздушного базирования. По предварительной информации, они были выпущены из Каспийского региона.

Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу.

Первый объект – это склады, которые не использовали,

– сообщил глава ОВА.

Также добавил, что спасатели на обоих объектах уже полностью потушили пожары и разбирают завалы. К сожалению, оба объекта разрушены полностью. Кроме того, количество пострадавших может быть больше.

Мэр города добавил, что в 8 домах и в одной из школ Львова вылетели окна на лестничной клетке.

Во Львове нет военных объектов

Максим Козицкий объяснил, что неизвестно, какой была цель врага. Вероятно, это мог быть вокзал. Известно, что враги попали в складские помещения, но там не было военных.

Львов сейчас – это гуманитарный хаб, где принимают переселенцев. Все военные объекты вывели за его пределы,

– объяснил мэр.

Андрей Садовый призвал прекратить делить города на безопасные и опасные – сейчас в Украине каждый населенный пункт под угрозой.

"Агрессор совершает акции геноцида, его целью являются мирные люди. Число жертв в государстве – это тысячи людей", – сказал он.

Садовый заявил, что если бы все увидели, что сейчас происходит в Мариуполе, то были бы шокированы, ведь там тысячи ни в чем неповинных людей, которых просто убили и которых даже нельзя похоронить по христианским канонам.

Поэтому он снова призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги – как только они прозвучат, нужно отправляться в укрытие. Это может спасти жизнь.

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