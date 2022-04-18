Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга относительно утренних обстрелов города, передает 24 канал.

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Агрессор совершает акции геноцида, его целью являются мирные люди. Количество жертв в государстве – это тысячи человек,

– сказал он.

Садовый заявил, что если бы все увидели, что сейчас делается в Мариуполе, то были бы шокированы, ведь там тысячи ни в чем невинных людей, которых просто убили и которых даже нельзя похоронить по христианским канонам.

Враг хочет сделать нас рабами

То, что мы видели в Буче и Гостомеле – это страшные вещи. Мы должны обороняться, мы должны быть готовы наступать и выгонять врага с нашей земли. У нас нет другого выбора, потому что мы свободные люди, а враг хочет сделать нас рабами,

– сказал мэр Львова.

В то же время, он заверил, что украинцы всегда были и будут свободными и будут биться до последней капли крови.

Также после сегодняшних обстрелов Андрей Садовый в очередной раз попросил всех жителей уходить в укрытие, как только в городе начинает звучать сирена. Ведь враг "звереет и будет наносить удары по гражданским объектам в большем количестве".

Напомним, что российские оккупанты утром 18 апреля нанесли циничные удары по Львову. В результате атаки врага погибли уже 7 человек. Среди травмированных – ребенок. Эти данные еще не окончательные.

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