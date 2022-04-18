Это еще не окончательный подсчет жертв. Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает 24 канал.
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Предварительно известно, что было 4 попадания. 3 из них в складские помещения, которые военные сейчас не используют, а одно по СТО. Погибло 7 человек, 11 травмированных,
– сказал он.
По словам Козицкого, завалы еще разбирают и возможно, что количество жертв возрастет. Удар по СТО он назвал варварским, ведь объект является абсолютно гражданским.
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