Це ще не остаточний підрахунок жертв. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає 24 канал.
До теми Ударів по цивільних об'єктах України буде більше, – Садовий
Попередньо відомо, що було 4 влучання. 3 із них в складські приміщення, які військові зараз не використовують, а одне по СТО. Загинуло 7 осіб, 11 травмованих,
– сказав він.
За словами Козицького, завали ще розбирають і можливо, що кількість жертв зросте. Удар по СТО він назвав варварським, адже об'єкт є абсолютно цивільним.
Що відомо про ситуацію на вокзалі Львова: дивіться відео