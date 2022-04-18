Мер Львова закликав усіх громадян під час повітряних тривог негайно йти в укриття. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся у понеділок, 18 квітня.

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Ми повинні мати максимальну пильність. Виглядає на те, що ворог починає звіріти й удари по цивільних об'єктах будуть у більшій кількості,

– сказав Андрій Садовий.

Міський голова зазначив, що такий висновок можна зробити, дивлячись на атаки по містах на Сході.

Своєю чергою Максим Козицький додав, що нині немає безпечних місць в Україні. Голова ОВА наголосив, що "ворог цинічний та не має у собі нічого людського".