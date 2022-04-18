Про це повідомив на брифінгу голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує 24 канал. Він зазначив, що точної інформації наразі немає.

До теми Люди загинули на роботі, – Садовий розповів подробиці про загиблих і постраждалих від обстрілів

Вороги поцілили у шиномонтаж

Ракетами потрапили у військові об'єкти – склади, проте військовослужбовців там не було. Ще одна ракета влучила у шиномонтаж. Козицький припускає, що ймовірно, ціллю був вокзал.

Проте навіть варіанту з навмисним обстрілом представники влади не відкидають. Адже ворог зараз "звіріє", отже в країні взагалі немає місця, де є повністю безпечно.

Львів – це гуманітарний хаб

Мер Львова Андрій Садовий додав, що Львів зараз – це гуманітарний хаб, де приймають переселенців. Усі військові об'єкти вивели за його межі.

Зверніть увагу! Внаслідок ракетного обстрілу Львова загинули 7 осіб, 11 отримали травми. Кілька осіб перебувають у важкому стані.