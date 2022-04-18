Об этом Андрей Садовый сказал во время телемарафона, сообщает 24 канал.

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По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Двое раненых находятся в достаточно тяжелом состоянии. Но всем необходимым они обеспечены,

– заявил мэр Львова.

Спасатели ликвидируют последствия ракетных обстрелов в городе.

Мэр отметил, что это просто люди, которые пришли на работу. Двое из 11 пострадавших в тяжелом состоянии.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, враги атаковали ракетами во Львове 3 военных объекта и шиномонтаж. Известно, что также повреждены или уничтожены около 40 автомобилей.

Кроме того, одна из ракет попала вблизи железнодорожного вокзала. Известно, что среди пассажиров или сотрудников железной дороги нет.

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