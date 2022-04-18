В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли Львов. Несколько вражеских ракет попали недалеко от железнодорожных объектов. Как отмечают в Укрзализныце, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.
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Команда вокзала сработала четко
И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко,
– подчеркнули в компании.
Также добавили, что движение поездов во Львов уже возобновлено. Но в связи с тревогами приедут они с задержкой. Что касается инфраструктуры, то ее в "Укрзализныце" обещают восстановить.
- Отметим, что с утра практически по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Приблизительно через час во Львове прогремело несколько взрывов.
- Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый отметил, что по городу нанесли пять прицельных ракетных ударов.
- В "Укрзализныце" добавили, что ситуация на железнодорожном вокзале контролируемая. Пассажиров успели вывести в укрытия.
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