В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты обстреляли Львов. Несколько вражеских ракет попали недалеко от железнодорожных объектов. Как отмечают в Укрзализныце, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

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Команда вокзала сработала четко

И команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко,
– подчеркнули в компании.

Также добавили, что движение поездов во Львов уже возобновлено. Но в связи с тревогами приедут они с задержкой. Что касается инфраструктуры, то ее в "Укрзализныце" обещают восстановить.

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