Утром, 18 апреля, в большинстве регионов прозвучала воздушная тревога. Не медлите и отправляйтесь к укрытию. Заметим, что около 4:40 утра сигналы прозвучали практически повсюду, кроме западных областей.

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Тревоги раздаются практически по всей Украине

Раздались сигналы о воздушной тревоге практически во всех областях Украины. В частности:

Одесской

Николаевской

Запорожской

Донецкой

Луганской

Харьковской

Днепропетровской

Кировоградской

Полтавской

Сумской

Черкасской

Черниговской

Киевской

Винницкой

Житомирской

Ровенской

Волынской

Хмельницкой

Тернопольской

Ивано-Франковской

Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

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