Утром, 18 апреля, в большинстве регионов прозвучала воздушная тревога. Не медлите и отправляйтесь к укрытию. Заметим, что около 4:40 утра сигналы прозвучали практически повсюду, кроме западных областей.
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Тревоги раздаются практически по всей Украине
Раздались сигналы о воздушной тревоге практически во всех областях Украины. В частности:
- Одесской
- Николаевской
- Запорожской
- Донецкой
- Луганской
- Харьковской
- Днепропетровской
- Кировоградской
- Полтавской
- Сумской
- Черкасской
- Черниговской
- Киевской
- Винницкой
- Житомирской
- Ровенской
- Волынской
- Хмельницкой
- Тернопольской
- Ивано-Франковской
Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.
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