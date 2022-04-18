Местные власти начали сообщать о тревогах ориентировочно в 4:40 18 апреля. В частности, людям следует находиться в укрытиях до отбоя.

Обратите внимание Что делать, если во время тревоги не успели добежать в укрытие: советы ГСЧС

Тревоги во всех областях, кроме западных

Воздушная тревога из-за угрозы атаки России существует на:

Одесщине;

Полтавщине;

Кировоградщине;

Николаевщине;

Черкасщине;

Черниговщине;

Сумщине;

Харьковщине;

Луганщине;

Донбассе;

Запорожщине.

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