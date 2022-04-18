Місцева влада почала повідомляти про тривоги орієнтовно о 4:40 18 квітня. Зокрема людям варто перебувати в укриттях до відбою.

Зауважте Що робити, якщо під час тривоги не встигли добігти в укриття: поради ДСНС

Тривоги у всіх областях, крім західних

Повітряна тривога через загрозу атаки Росії існує на:

  • Одещині;
  • Полтавщині;
  • Кіровоградщині;
  • Миколаївщині;
  • Черкащині;
  • Чернігівщині;
  • Сумщині;
  • Харківщині;
  • Луганщині;
  • Донеччині;
  • Запоріжчині.

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