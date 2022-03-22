Так, Державна служба України з надзвичайних ситуацій назвала декілька порад, якщо під час повітряної тривоги ви залишились у будинку, або не встигли добігти до укриття.
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5 порад, якщо ви не встигли добігти в укриття
- Насамперед слід негайно пройти у приміщення без вікон або скористатися правилом двох стін, які мають бути між вами та вулицею;
- У випадку пожежі чи пошкодження будинку, телефонуйте на 101 – вкажіть точну адресу, поверх і квартиру. За можливості вийдіть у безпечне місце.
- Також необхідно призначити серед громади людину, яка володітиме інформацією про всіх мешканців. Це потрібно для того, щоб у разі надзвичайної ситуації повідомити інформацію рятувальникам.
- Якщо у будинку стався вибух, залиште будівлю самостійно, але залиште двері відчиненими. Тоді рятувальникам не доведеться зрізати їх бензорізом для обов'язкової перевірки.
- Покидаючи місто чи свою квартиру, залиште ключі сусідам, щоб в разі надзвичайної ситуації можна було перевірити помешкання.
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