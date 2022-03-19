Як наголосили у МОЗ, за даними Київського міського центру контролю та профілактики хвороб, станом на 13:00 у Києві зафіксовані показники у повітрі, які відповідають встановленим нормам.

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Після того, як Київ зранку 19 березня накрив смог, у Міністерстві охорони здоров'я створили зручну інфографіку, де пояснили, як захиститись від негативного впливу диму. Зокрема людям нагадали про необхідність приймати душ та пити багато води.



Як захистити себе від негативного впливу смогу / Інфографіка МОЗу

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