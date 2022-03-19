Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що нічого катастрофічного смог не несе.

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"Немає ніяких повідомлень про пожежі у Чорнобильській зоні. Радіаційний фон абсолютно нормальний, тому тут немає нічого пов'язаного із Чорнобилем, хочу усіх заспокоїти", – наголосив радник міністра.

Причина смогу над Києвом

Денисенко зауважив, що задимлення достатньо серйозне, смог великий. Він пов'язаний з відсутністю вітру.

Також варто зауважити, що у Бучі, Ірпіні, Гостомелі, за Вишгородом – у цій частині Київщини було дуже багато займань в результаті бойових дій.

Через те, що немає вітру, увесь смог стоїть над Києвом. Якщо буде добрий вітер – за короткий час смог розвіється,

– запевнив радник міністра.

Денисенко про ситуацію у Києві: дивіться відео 24 каналу