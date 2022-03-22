Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям назвала несколько советов, если во время воздушной тревоги вы остались в доме, или не успели добежать до укрытия.
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5 советов, если вы не успели добежать в укрытие
- Первым делом следует немедленно пройти в помещение без окон или воспользоваться правилом двух стен, которые должны быть между вами и улицей;
- В случае пожара или повреждения, звоните 101 – укажите точный адрес, этаж и квартиру. По возможности выйдите в безопасное место.
- Также необходимо назначить среди общины человека, который будет владеть информацией обо всех жителях. Это нужно для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации сообщить информацию спасателям.
- Если в доме произошел взрыв, оставьте здание самостоятельно, но оставьте дверь открытой. Тогда спасателям не придется срезать их бензорезом для обязательной проверки.
- Покидая город или свою квартиру, оставьте ключи соседям, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было проверить помещение.
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