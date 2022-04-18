Зранку, 18 квітня, у більшості регіонів пролунала повітряна тривога. Не зволікайте та відправляйтеся до укриття. Зауважимо, що близько 04:40 ранку сигнали прозвучали практично всюди, крім західних областей.

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Тривоги лунають практично по всій Україні

Пролунали сигнали про повітряну тривогу практично у всіх областях України. Зокрема:

  • Одеській
  • Миколаївській
  • Запорізькій
  • Донецькій
  • Луганській
  • Харківській
  • Дніпропетровській
  • Кіровоградській
  • Полтавській
  • Сумській
  • Черкаській
  • Чернігівській
  • Київській
  • Вінницькій
  • Житомирській
  • Рівненській
  • Волинській
  • Хмельницькій
  • Тернопільській
  • Івано-Франківській

Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Негайно вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.

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